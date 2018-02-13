وزير الاتصالات يكشف عن تجربته مع ” الإيجار ” قبل سنوات

نايف السالم(صدى):

شارك وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد الله السواحة في مؤتمر إطلاق شبكة إيجار أمس الاثنين، كاشفاً عن إحدى تجربته مع الإيجار قبل سنوات.

وقال الوزير في كلمة له خلال المؤتمر أتذكر قبل نحو سبع سنوات عندما كنت أسكن في شقة بالايجار وكان مالك العقار يرفع الايجار سنويا، ولم أكن اعرف اين أحتكم.

وأضاف السواحة أن إطلاق منصة شبكة ” إيجار” سيحل العديد من المشاكل التي كان يعاني منها المستأجرون في السابق.

وكانت الوزارة قد أطلقت أمس الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار ” إيجار ” ، وذلك بالتعاون مع وزارات ” الداخلية ” و ” العدل ” و ” الاتصالات ” ، وتوفر الشبكة العديد من الخدمات الإلكترونية لأطراف العملية التأجيرية، كتوثيق العقود، والسداد الإلكتروني، مع إلزام الوسطاء العقاريين كافة في جميع مدن المملكة بتوثيق عقد الإيجار الموحد في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار.