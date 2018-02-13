إغلاق جزئي لطريق سلطانة الطالع وتحويل حركة السير لمدة 60 يوما
نوهت إدارة المرور بالمدينة المنورة، اليوم الثلاثاء، بأنه سيتم تحويل حركة السير لتقاطع طريق سلطانة الطالع، نظرًا للبدء في مشروع تطوير وإعادة تأهيل الطرق الرئيسية شمال المدينة.
وأوضح ” مرور المدينة ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أنه ستيم تحويل الطريق اعتبارًا من الأربعاء 28/5/1439هـ في تمام الواحدة ليلًا، ولمدة 60 يومًا.
ونشرت صورة للتحويلة في رسم ” كروكي ” على حسابها الرسمي، تسهيلًا على مرتادي الطرق ولعدم توقف الحركة المرورية، موضحه الطرق البديلة.
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