إغلاق جزئي لطريق سلطانة الطالع وتحويل حركة السير لمدة 60 يوما

عادل الحربي (صدى):

نوهت إدارة المرور بالمدينة المنورة، اليوم الثلاثاء، بأنه سيتم تحويل حركة السير لتقاطع طريق سلطانة الطالع، نظرًا للبدء في مشروع تطوير وإعادة تأهيل الطرق الرئيسية شمال المدينة.

وأوضح ” مرور المدينة ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أنه ستيم تحويل الطريق اعتبارًا من الأربعاء 28/5/1439هـ في تمام الواحدة ليلًا، ولمدة 60 يومًا.

ونشرت صورة للتحويلة في رسم ” كروكي ” على حسابها الرسمي، تسهيلًا على مرتادي الطرق ولعدم توقف الحركة المرورية، موضحه الطرق البديلة.