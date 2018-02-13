مجهز لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.. أبرز المعلومات عن ملعب الهلال الجديد

نواف السالم(صدى):

يستعد نادي الهلال، اليوم الثلاثاء، إلى تدشين ملعبه الجديد بشكل رسمي، بأولى مواجهاته الأسيوية أمام العين الإماراتي، التي من المقرر انطلاقها في تمام الساعة 8:25 مساءً على ملعب جامعة الملك سعود.

ويترقب جماهير الزعيم بشكل حماسي لقاء فريقه أمام العين في أول مشوار البطولة الأسيوية على الملعب الجديد، وعلى جانب أخر صاغت إدارة النادي برئاسة الأمير نواف بن سعد، تيفو ” welcome Home ” ؛ ليٌفتتح به الملعب والمباراة.

وفي هذا السياق ترصد ” صدى ” أبرز المعلومات حول ملعب الهلال الجديد بالرياض.

يتميز الملعب بتصميمه الحديث ومقاعد تتسع لـ 25 ألف متفرج.

8 بوابات للدخول الخارجي .

كل بوابة تضم 5 بوابات إلكترونية .

36بوابة للدخول للملعب.

يحتوي على مطاعم ومقاهي فاخرة.

يشمل صالة كبار الشخصيات.

يوجد به قاعة مؤتمرات.

مجهز لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.