الإسكان تعلن الخميس الدفعة الثانية من برنامج ” سكني “

عادل الحربي (صدى):

تكشف الخميس المقبل 15 فبراير وزارة الإسكان عن تفاصيل الدفعة الثانية من برنامج سكني 2018، وذلك بحضور المشرف العام على برنامج التطوير العقاري المهندس سراقة الخطيب والمشرف العام على صندوق التنمية العقاري خالد العمودي.

وكانت الوزارة قد خُصصت في الدفعة الأولى لشهر يناير 4500 أرض سكنية مطورة و 8300 تمويل سكني مدعوم الأرباح يقدمه ” العقاري ” .

وتراوحت أسعار المنتجات السكنية ما بين 250 ألف إلى 700 ألف ريال، لتلبية رغبات شريحة كبيرة من الأسر السعودية ضمن أهداف ” الإسكان ” لعام 2018 البالغة 300 ألف منتج سكني وتمويلي.