أمريكا تستعد لحصد لقب أكبر منتجا للنفط في العالم بتجاوز المملكة وروسيا

واشنطن(صدى):

أكدت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لأن تصبح أكبر منتج للنفط في العالم خلال 2019، حيث ستتجاوز المملكة قريبًا وقد تتخطى روسيا بنهاية العام.

وأوضحت الوكالة في تقريرها الشهري، أن انتاج أمريكا من الخام ارتفع بمقدار 1.3 مليون برميل يوميًا بالمقارنة مع العام الماضي.

وأشارت إلى أن جهود منظمة ” أوبك ” وحلفائها في تحقيق هدفهم في محو وفرة المعروض النفطي قد تتعرقل بسبب ارتفاع الإمدادات من الولايات المتحدة ومنافسين آخرين.

كما رفعت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2018 إلى 1.4 مليون برميل يوميًا، مع توقع وصول إجمالي الاستهلاك إلى 99.2 مليون برميل يوميًا.