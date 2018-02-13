مجموعة أسود تلتهم رجلا حاول صيدها بجنوب أفريقيا

كيب تاون(صدى):

لقي رجل أفريقي مصرعه ، على يد مجموعة من الأسود في جنوب أفريقيا .

وقال مصدر أمني بشرطة جنوب أفريقيا في تصريحات إعلامية ، أنه تم العثور على رفات الضحية في نهاية الأسبوع بالقرب من حديقة كروجر الوطنية في جنوب أفريقيا ، حيث تم العثور على راس الضحية وبقايا جسمه وبندقية الصيد .

وأضاف المصدر ، أن الصياد كان يقوم بصيد غير مشروع في الحديقة عندما تعرض لهجوم من الأسود وتوفي بعد نهش لحمه ، وجاري تحديد هويته .

من المعروف أن البعض يصطاد الأسود لاستخدام أجزاء من جسمها في الطب التقليدي.