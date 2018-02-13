رسالة تكشف رغبة ” الدون ” في الانتقال لـ ” سان جيرمان “

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر عن رغبة نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو، في الالتحاق بصفوف النادي الفرنسي باريس سان جيرمان.

وقالت المصادر إن الدون أرسل في رسالة إلى صديق له أنه يرغب في الانضمام للنادي الفرنسي؛ وكانت الرسالة في عام 2012.

وأشارت المصادر إلى أن تلك الرسالة جاءت عقب أول خاف بين رونالدو ورئيس الريال فلورنتينو بيريز، عندما اعتبر أنه لا يعامل بالطريقة التي يستحقها.

وأعتقد الدون في رسالته أن جماهير النادي الفرنسي ستعشقه، والإدارة ستعامله بالطريقة التي يستحقها كنجم أول في الفريق، إضافة إلى قدرته التتويج بالألقاب والكرة الذهبية.