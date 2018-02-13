صورة نادرة لموظفي ” أرامكو ” في خمسينيات القرن الميلادي الماضي

عادل الحربي(صدى):

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اليوم الثلاثاء، صورة لاثنين من موظفي ” أرامكو ” ، مع معلمها الأجنبي في الخمسينيات من القرن الميلادي الماضي.

وعلق الرواد عليها، قائلين: ” اثنان من موظفي أرامكو، الأوائل مع معلّمهما في الخمسينيات الميلادية، هما أنموذج لمن قَدِموا من جميع مناطق المملكة؛ من شمالها وجنوبها وشرقها وغربها ووسطها، بمختلف ثقافاتهم، فانبهر معلّموهم ورؤساؤهم، من قدراتهم على التعلم والعمل، وأثبتوا أن بإمكان الإنسان السعودي، تحقيق أكبر الإنجازات ” .