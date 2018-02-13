بالفيديو.. ” إكس لاين ” بدبي يتيح للمتزحلقين خوض تجربة ” سوبر مان “

دبي(صدى):

أطلقت مدينة ” دبي ” الخط الجديد ” إكس لاين ” ، في ” دبي مارينا ” للتزحلق بالحبال، والذي يعد الأطول من نوعه في العالم، حيث يمتاز ” إكس لاين ” ، بأنه واحد من أكثر خطوط التزحلق انحدارًا وسرعةً، بطول يصل إلى 1 كم، وميل بزاوية قدرها 16 درجة، وسرعة وسطية تصل إلى 80 كم في الساعة.

ويُعد الخط الجديد استكمالًا، لخط التزحلق بالحبال في ” دبي مول ” فوق نافورة دبي، والذي تم إطلاقه في العام 2015، إلا أنه يمثل نقلة نوعية، كونه يضاعف المسافة، متيحًا الفرصة لشخصين؛ لخوض التجربة المثيرة معًا، من خلال وجود خطين من الحبال، يجمعان بين السرعة وأعلى معايير الأمان والسلامة، وفقًا للمصدر ذاته.

كما يتيح ” إكس لاين ” ، للمتزحلقين إظهار روح البطولة داخلهم، من خلال تجربة ” سوبر مان ” ، التي تتيح لهم خوض مغامرة مليئة بالإثارة، تنقلهم من أحد أبراج ” أمواج ” ، في منطقة سكن شاطئ الجميرا، وعلى ارتفاع 170 مترًا في الهواء، مرورًا بين ناطحات السحاب وفوق الماء، وصولًا إلى التراس في ” دبي مارينا مول ” ؛ليكون الهبوط بين جموع المارة والأشخاص المتواجدين هناك.

ومن الجدير بالذكر، أن تكلفة مغامرة ” إكس لاين ” ، تبلغ بحسب الصحيفة 650 درهمًا، أي نحو 663 ريالًا سعوديًّا، لكل شخص أو إجمالي 1200 درهم ” 1225 ريالًا سعوديًّا ” لشخصين بما في ذلك الفيديو الخاص بهذه التجربة والصور أيضًا.

يُذكر أن ثمة شروط لخوض المغامرة، فمثلًا لا يسمح للمتزحلقين سوى من هم بين أعمار 12- 65؛ بخوض التجربة، كما لا يُسمح للذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، عن المشاركة من دون وجود مرافق قانوني معهم، ويجب أن لا يقل طول الشخص عن 130سم، وأن يتراوح وزنه بين 50-100 كغ، وأن يكون متمتعًا بحالة صحية جيدة.