إغلاق ثلاث محطات بنزين مخالفة في مكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

شكلت بلدية العزيزية الفرعية بمكة المكرمة، لجنة فنية للوقوف على محطات البنزين والمرافق التابعة لها، للتأكد من سلامتها واستيفائها للاشتراطات والمواصفات، حرصاً على تقديم هذه الخدمة بالطرق النظامية ومتابعة تنفيذ الضوابط والشروط الفنية المطلوبة في مثل هذه الخدمات.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس غازي بن عبدالخالق الحربي أنه تم تنفيذ جولة ميدانية في الطرق الإقليمية بطريق الهدا، رصدت خلالها عدة ملاحظات على عددٍ من المحطات لا تنطبق عليها الاشتراطات والمواصفات.

كما رصد عدم مطابقتها الاستمارة الخاصة ومزاولة الأنشطة التجارية بالمحطات دون رخص تشغيل، حيث تم جرى إغلاق ثلاث محطات وقود لعدم التزامها بلائحة تطوير المحطات، وذلك ضمن برنامج التحسين والتطوير.