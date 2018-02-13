مجتبي يوجه رسالة شكر إلى تركي آل الشيخ

ماجد محمد(صدى):

وجه لاعب كرة اليد مجتبي آل سالم، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، بشأن أزمة اللاعب الأخيرة.

وقال ” مجتبي ” عبر حسابه: ” شكرًا لوقوفك بجانبي في هذه الفترة، نطمح جميعًا بتمثيل الوطن خير تمثيل في جميع المحافل الرياضية القادمة ” .

يجدر الإشارة إلى أن ” مجتبي ” تعرض للايقاف 5 أشهر؛ على خلفيه تخلفه عن المشاركة مع المنتخب في بطولة آسيا، وفي هذا السياق قال ” سالم ” : ” عملي لا يساعدني على التفرغ للرياضة، وقمت بتقديم طلب الاعتزال قبل 5 أشهر من قرار إيقافي؛ لأن مرتبي 5700 ريال “.

وفي هذا السياق وجه رئيس اللجنة الأولمبية بحل مشكلة لاعب كرة اليد ” مُجتبى ” ، وإعادته للملاعب؛ للمشاركة مع فريقه والمنتخب السعودي.