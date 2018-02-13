  • الثلاثاء 13

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. مجتبي يوجه رسالة شكر إلى تركي آل الشيخ

مجتبي يوجه رسالة شكر إلى تركي آل الشيخ

مجتبي يوجه رسالة شكر إلى تركي آل الشيخ
ماجد محمد(صدى):

وجه لاعب كرة اليد مجتبي آل سالم، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، بشأن أزمة اللاعب الأخيرة.

وقال ” مجتبي ” عبر حسابه: ” شكرًا لوقوفك بجانبي في هذه الفترة، نطمح جميعًا بتمثيل الوطن خير تمثيل في جميع المحافل الرياضية القادمة ” .

يجدر الإشارة إلى أن ” مجتبي ” تعرض للايقاف 5 أشهر؛ على خلفيه تخلفه عن المشاركة مع المنتخب في بطولة آسيا، وفي هذا السياق قال ” سالم ” : ” عملي لا يساعدني على التفرغ للرياضة، وقمت بتقديم طلب الاعتزال قبل 5 أشهر من قرار إيقافي؛ لأن مرتبي 5700 ريال “.

وفي هذا السياق وجه رئيس اللجنة الأولمبية بحل مشكلة لاعب كرة اليد ” مُجتبى ” ، وإعادته للملاعب؛ للمشاركة مع فريقه والمنتخب السعودي.


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *