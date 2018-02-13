5 أفلام يمكنك أن تشاهدها بمفردك في الفلانتين

متابعات(صدى):

طرحت شبكة نتفليكس عددا من الأفلام التي توصي بمشاهدتها بعيدًا عن أفلام عيد الحب، وعلى رأس هذه الأفلام يأتي فيلم ” Inception ” للمخرج كريستوفر نولان، وبطولة ليوناردو دى كابريو وكين واتانابى وجوزيف جوردون، ليفيت وماريون كوتيار.

Inception

وهو فيلم خيال علمي من إنتاج 2010، قام بكتابته وإخراجه وإنتاجه كريستوفر نولان، ويلعب دى كابريو دور دوم كوب، فى الفيلم شخصية جاسوس متخصص أو لص تجسس للشركات، يتألف عمله من استخلاص معلومات تجارية قيمة في سرية تامة من عقل أهدافه الباطن.

The Hunger Games: Mockingjay

تدور أحداث العمل ضمن سلسلة أفلام “Hunger Games” حول مغامرة جديدة تخوضها كاتنيس التي تجسدها جنيفر لورانس، وتمكنها من النجاة من مباريات الجوع.

من بطولة جينفر لورانس وناتالى دورمر وسام كلافلين وجوليان مور وجوش هاتشرسون وليام هيمسورث وإليزابيث بانكس، من تأليف دانى سترونج وإخراج فرانسيس لورانس.

V for Vendetta

في ظل هذا المجتمع الصعب يحاول البطل الغامض ذو القناع المبتسم المعروف بالحرف اللاتيني في أن يقود ثورة شعبية للتخلص من النظام الحاكم الفاسد، وذلك عبر خطة فوضوية يقوم فيها بتفجير مبنى البرلمان لتندلع الثورة

بطولة هوجو ويفنج وناتالى بورتمان وروبرت جرافيز، وتدور أحداث الفيلم الشهير في مستقبل خيالي يسيطر فيه نظام شمولي ظالم على الحكم في بريطانيا، ليعيش المواطنون وسط حالة من الذعر من ملاحقة أجهزة الأمن الفاسدة لكل معارض أو صاحب رأى مخالف لأصحاب السلطة.

Bright

الفيلم ينتمي لفئة الأكشن والجريمة، وهو إنتاج مشترك بين رباعي شركات التليفزيون الكبرى، اوفر بروك انترتاينمينت، تريجر وارنينج انترتاينمينت، جراند إلكتريك، ومن إعداد وتأليف ماكس لانديس، وإخراج ديفيد اير، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، ويل سميث، جويل إجيرتون، نومى راباس، إدجار راميريز، آيك بارينهولتز، لوسى فرى.

يقوم ببطولته النجم العالمي ويل سميث الذي يلعب دور ضابط شرطة بشرى يعيش فى عالم سحري يجمع بين البشر والمخلوقات الخيالية ويسعى للحفاظ على التوازن بينهما، بلغت تكلفة إنتاجه 90 مليون دولار.

قصة الفيلم تدور في إطار خيالي داخل عالم يعيش به المخلوقات السحرية جنبًا إلى جنب مع البشر بينما تحاول الشرطة معالجة الانقسامات الواقعة بينهما، يحاول الضابط المنتمي للمخلوقات السحرية ” جول إدجرتون ” بشراكته مع الضابط البشرى ” ويل سميث ” معاونة الجنيّة السحرية ” لوسى فراى ” ، والتي وقعت في حوزة طاقة ضخمة وغير شرعية لسلاح سحري يُدعى ” العصا السحرية ” ، ومع وقوع شرور عديدة بسبب هذه الأداة؛ يصبح لزامًا على الشرطييّن حماية الجنيّة والسلاح معًا.

Jurassic World

من بطولة برايس دالاس هوارد وجودى جرير ولورين لبكس وكيتى ماك جراس وجاك جونسون ونيك روبينسون، والفيلم من تأليف ريك جافا وأماندا سيلفر وديريك كولونى وميشيل كريشتون، ومن إخراج كولين تريفورو. وتدور الأحداث حول عالم الديناصورات، وهو فيلم مغامرة تم إنتاجه في الولايات المتحدة.

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