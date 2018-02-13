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لقطات رائعة لفنانة عالمية تساعد معجبة سقطت على الأرض أمامها

لقطات رائعة لفنانة عالمية تساعد معجبة سقطت على الأرض أمامها
نورة الشهري (صدى):

أثارت الفنانة العالمية ” كاتي هولمز ” إعجاب المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب أن ساعدت معجبة للوقوف عقب سقوطها أمامها ، مؤكدين على احترامها وانسانيتها .

وظهرت هولمز في الصور وهي تهرع لمساعدة معجبة سقطت على الأرض، أثناء خروجها من عرض ” رالف لورين ” بأسبوع الموضة في نيويورك.

يشار إلى أن ” كاتي هولمز ” تنتظر عرض فيلم التشويق والإثارة ” Ocean’s Eight ” ، الذي شاركت بطولته أمام ” آن هاثواي، ريهانا، كيت بلانشيت، هيلينا كارتر، مات ديمون “، ومن المقرر أن يطرح الفيلم في صالات السينما العالمية 8 يونيو المقبل.

 

 

 


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