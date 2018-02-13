مريم رجوى تفضح تواطؤ الحكومات الغربية مع نظام الملالي

طهران(صدى):

فضحت مريم رجوى، زعيمة المعارضة اليمنية، تواطؤ الدول الغربية مع نظام الملالي، مؤكدة أن الحكومات الغربية التي صنفت المعارضة الإيرانية بأنها إرهابية قد اتخذت هذا القرار بناء على طلب من النظام الإيراني.

واستشهدت ” رجوى ” بتصريحات مسؤولو إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون، في عام 1997، بأن إدراج مجاهدي خلق ” معارضة ” ، كان بادرة حسن النية لمحمد خاتمي الرئيس الجديد في إيران، ما اكد عليه وزير الخارجية البريطاني آنذاك جاك سترو.

وأكدت زعيمة المعارضة الإيرانية، أن الصحافة الدولية اعترفت بأن الملالي أعلنوا في علاقاتهم الدبلوماسية مع الحكومات الغربية أو الحكومات الإقليمية أن التقرب إلى هذه المقاومة يعد خطاً أحمر لهم.