شبه إنعدام الرؤية الأفقية على طرق مكة

نايف السالم(صدى):

حذر المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية 911، اليوم الثلاثاء، من موجة من الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تتسبب في شبه إنعدام مدى الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

وأوضح المركز على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن الحالة تأثر على كلًا من طريقي الساحل الجديد والقديم، وطريق ينبع، وطريق المدينة من كبري بريمان إلى كبري خليص.

وحذر المركز مرتادي الطرق وقائدي المركبات من أخذ الحيطة والحذر في ظل إنعدام الرؤية الأفقية، مطالبًا إياهم بالاتزام بتعليمات القيادة الآمنة والتقليل من السرعة.