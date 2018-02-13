الزيد: الشباب سينفذ رغبات كارينيو

طلال الغامدي(صدى):

أشار خالد الزيد، المدير التنفيذي الرياضي لنادي الشباب، إلى أن مدرب الفريق دانيال كارينيو قدم نتائج ممتازة مع الفريق.

وأكد ” الزيد ” على أن النادي ليس قلق بشأن ما أعلنه ” كارينيو ” ، عن رحيله عقب مواجهة الفتح ، قائلًا: ” لن نجحف حقه، ما قاله كان رد فعل تجاه أداء اللاعبين في مباراة الفتح، عبر من خلاله عن غضبه من عدم تنفيذ بعض تعليمات “.

وتابع: ” كارينيو منح الفريق الكثير في كافة الجوانب الفنية والذهنية والمعنوية، ولا يجب أن نعطي التصريحات أكبر من حجمها”، مضيفًا: ” سنحاول تلبية ما يطلبه المدرب “.

واختتم حديثه قائلًا: ” سنناقش كارينيو في سبب غضبه، ونراعي أنه قد تخونه الكلمات، ونلتمس له العذر، فهو من أفضل المدربين في الأمور المعنوية على مستوى الوطن العربي بالكامل، ولن نأخذ التصريحات كالمتلقي العادي، والأمور ستحل داخل البيت الشبابي “.