ضبط وافد مخالف يبيع ” تأشيرات ” في الرس

سالم المطيري(صدى):

ألقت الفرق التفتيشية بمكتب العمل في محافظة الرس، القبض على وافد ” عربي ” أثناء ممارسته التجارة والسمسرة في التأشيرات، وذلك بشكل يخالف نظام العمل.

جاء ذلك على أثر بلاغ تلقته إدارة مكتب العمل بالرس، حيث أفاد البلاغ بقيام الوافد بالتسويق لبيع التأشيرات، والعمل لدى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى الفور، قامت فرق التفتيش بالإدارة، بالتحقيق مع الجهة التي يعمل لديها الوافد، وتم ضبطه أثناء ممارسته لهذه المخالفة، وذلك بالتعاون مع الرافد الامني.

وأشار أحمد المعارك، مدير العلاقات العامة والاعلام، بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقصيم، إلى العقوبة التي يحددها النظام بشأن هذه المخالفة، وذلك بتغ

ريم الوافد 50 ألف ريال، تتعدد بتعدد التأشيرات.