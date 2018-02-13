مستوطنون يهود يقتحمون الأقصى وقوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين من قلنديا

القدس المحتلة(صدى):

اقتحم العشرات من المستوطنين اليهود المتطرفين وطالبات معاهد تلمودية اليوم، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة برفقة عناصر من مخابرات الاحتلال وبحراسة مشددة من قوات الاحتلال الاسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس، أن مجموعات من المستوطنين نفذوا جولات استكشافية في أرجاء المسجد، واستمعوا إلى شروحات حول ” الهيكل ” المزعوم.

من جانبها، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، وداهمت بعض المنازل وعاثت فيها خرابًا، كما واعتقلت ثلاث شبان فلسطينيين.

وقالت مصادر محلية في القدس، إن الاعتقالات طالت كلا من، جاسر عبد ربه، ومحمد مطير، وأحمد عودة يعقوب.