التدريب التقني يوقع اتفاقية مع ” زين ” لتدريب 180 كادرا في صيانة الجولات

نايف السالم(صدى):

وقعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اتفاقية تعاون مع شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) لتدريب 180 سعوديا وسعودية في مجال المبيعات وصيانة الجوالات وخدمة العملاء.

ووقع الاتفاقية محافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، والرئيس التنفيذي لشركة بيتر كالياروبولوس اليوم في مقر المؤسسة بالرياض .

وستقوم المؤسسة بتدريب وتأهيل 180 كادراً ، منهم 60 متدربا على برنامج أساسيات صيانة الجوال، و60 متدربا في مهارات إدارة المبيعات، إضافة إلى 60 متدربا في مهارات خدمة العملاء، فيما تشمل الاتفاقية التدريب في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية، وسيتم ترشيح الملتحقين بالبرامج التدريبية من خلال البوابة الإلكترونية للمؤسسة.

من جانبها تتكفل شركة زين بتكاليف التدريب عن المتدربين الحاصلين على الشهادة من المؤسسة في المجالات التي اشتملت عليها الاتفاقية، وتشرف المؤسسة على عملية التدريب والتنفيذ في الوحدات التدريبية مع ضمان جودة التدريب، حيث ستكون مدة التدريب في صيانة الجوالات 25 ساعة في 5 أيام، و20 ساعة في 5 أيام للتدريب على مهارات خدمة العملاء، بالإضافة إلى 20 ساعة تدريبية لمدة 5 أيام في مجال مهارات إدارة المبيعات.

يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وقعت اتفاقيات مع العديد من جهات القطاع الخاص لتعزيز الشراكة بما يعود بالنفع على العاملين والمتدربين في المجالات التقنية والمهنية، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.