باكستان تطالب بتعزيز بعثة مراقبي الأمم المتحدة العسكريين في كشمير

إسلام آباد(صدى):

دعت باكستان الثلاثاء، منظمة الأمم المتحدة إلى تعزيز نشاط ” بعثة مراقبي الأمم المتحدة العسكريين في الهند وباكستان ” (UNMOGIP)، لمواجهة التهديدات المتزايدة للسلام والأمن في المنطقة.

جاء ذلك على لسان المندوب الباكستاني الدائم لدى الأمم المتحدة السفيرة مليحة لودهي خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة الأممية الخاصة المعنية بقوات حفظ السلام الدولية في نيويورك.

وأضافت وفقًا لبيان صادر في إسلام آباد اليوم، أنه يجب على الأمم المتحدة زيادة عدد مراقبي بعثتها العسكرية على جانبي الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير نظرًا للتهديدات القائمة في المنطقة.

وتأتي مطالبة باكستان بتعزيز ” بعثة مراقبي الأمم المتحدة العسكريين في الهند وباكستان ” تزامنًا مع ازدياد الاشتباكات بين القوات الهندية والباكستانية عبر الخط الفاصل بين شطري الإقليم.