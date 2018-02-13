3 ركائز لخارطة الموت التابعة لجماعة ” بوكو حرام ” الإرهابية

علي القحطاني(صدى):

أكد المركز العالمي لمكافحة التطرف والإرهاب ” اعتدال ” ، أن جماعة بوكو حرام الإرهابية رسمت خارطة تطرفها الفكري بناء على 3 ركائز فكرية متطرفة.

وقال المركز، إن ركائز خارطة الموت لهذه الجماعة الإرهابية وهي الأكثر دموية في أفريقيا خلال السنوات الماضية، هي: تحريم التعامل مع مؤسسات الدولة ووصفها بالكافرة، وكذلك تحريم التعليم الحديث الذي يعتبرونه مناقضاً لتعاليم الدين الإسلامي، وأيضاً هروبهم إلى مواقع معزولة بعيدة عن المدن لتجنب هذه ” الرذائل ” على حد قولهم.