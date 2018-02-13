بالصور.. الأمن السيبراني يبرم مذكرة تفاهم مع الإتصالات وتقنية المعلومات

علي القحطاني (صدى):

أبرم الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة اليوم, مذكرة تفاهم مع وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات في خطوة تهدف إلى لتطوير وبناء الكوادر الوطنية.

ووقع مذكرة التفاهم نائب رئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، ومن جانب الوزارة وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لصناعة التكنلوجيا والقدرات الرقمية أحمد حمدان الثنيان.

وتضمنت بنود المذكرة تطوير برامج تدريبية مشتركة في مجال الإتصالات وتقنية المعلومات، وتنظيم وإقامة المسابقات والفعاليات لدعم وتأهيل الكفاءات الوطنية، وتطوير برامج توعوية لزيادة وعي المجتمع بالأمن السيبراني والبرمجة، المشاركة في إنشاء نظام بيئي لرعاية المطورين وأصحاب المشاريع التقنية.

وأوضح الدكتور الغامدي أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تنظيم برامج تدريبية بعيدة المدى، لتأهيل جيل مميز من الشباب السعودي في مجال الأمن السيبراني والبرمجة، وأن هناك شباب طموح يرغب في تطوير مهاراته في مجالات لغات البرمجة المتقدمة، والبيانات الضخمة، والإتصالات، والشبكات، بالإضافة إلى مجال الأمن السيبراني، مفيداً أنه جرى الاتفاق مع وزارة الاتصالات على تنظيم برامج، وتنظيم فعاليات ومسابقات وطنية لعمل حراك في بيئة الأمن السيبراني والبرمجة، أملاً أن تكون هذه الشراكة مستدامة، وأن تكون ديناميكية تعقد بشكل سنوي، وتغطي جميع شرائح المجتمع المهتمين بالأمن السيبراني والبرمجة.

من جهته أوضح الثنيان، أن مذكرة التفاهم تتمحور حول تطوير وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني والبرمجة لإيجاد فرص وظيفية للشباب والفتيات، وزيادة فرص التوطين، إضافة إلى إقامة المسابقات والفعاليات، ونشر الوعي الأمني والرقمي في القطاع، مشيراً إلى أن المذكرة تتواكب مع رؤية المملكة 2030 التي أتت بأهداف طموحة، معولاً على الكادر البشري في تجاوز تحديات الرؤية،مفيداً أن هذه المذكرة ستساعد على تطوير الكوادر وتأهيلها في مجال الأمن السيبراني والبرمجة.