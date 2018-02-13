فتح باب الترشح لجائزة خادم الحرمين لتكريم المخترعين في دورتها الخامسة

عادل الحربي (صدى):

أعلنت الأمانة العامة لجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين ،فتح باب الترشيح للجائزة بفئتيها ” المخترعين ” و ” الموهوبين ” في دورتها الخامسة 1439ـ 1440هـ (2018م)، بدءاً من يوم الأحد 2 / 6 / 1439هـ الموافق 18 / 2 / 2018م و حتى يوم الخميس 9 / 9 / 1439هـ الموافق 24 / 5 / 2018م.

وبينت الأمانة العامة للجائزة أن استقبال الترشيحات يقتصر في التخصصات العلمية والتقنية والابتكارية سواءً المقدمة من الأفراد أو الجهات، وسيكون التقديم عن طريق الموقع الإلكتروني للجائزة: هنا .

وتهدف الجائزة إلى تشجيع وتقدير المخترعين والموهوبين المتميزين في المجالات العلميّة، والتقنيّة والابتكارية، وتنمية روح الإبداع، والابتكار، والاختراع لديهم، وتحفيز المواهب والقدرات، وكذلك تحفيزها على الإسهام في تطوير مجالات العلوم والتقنية والابتكار في المملكة، والمنتجات القائمة عليها، للتحول إلى مجتمع حيوي معرفيّ، واستثمار طاقات أفراد المجتمع، وحثهم على التنافس المثمر، في مجالات العلوم والتقنية والابتكار.

يذكر أن الجائزة منذ استحداثها عام 1431هـ استكملت أربع دورات فاز بها 14 موهوبا و27 اختراعاً، وقد تم تصنيف الموهوبين من الدورة الرابعة إلى ثلاث فئات عمرية (ما دون 18 عاماً، وما بين 18 – 25 عاماً، وما فوق 25 عاماً) رغبة في إتاحة الفرصة للمواهب الشابة للتنافس على الجائزة، حيث تتضمن الجائزة مكافأة مالية وميدالية وشهادة استحقاق.