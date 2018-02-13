اختاري واحدة من هذه العيون.. واكتشفي شخصيتك

متابعات(صدى):

قال خبراء في التحليل النفسي ، أنّ اختيار صورة ما يمكن أن تكشف عن شخصيتك ، حيث أن العديد من اختبارات الشخصية تقوم على ذلك الأسلوب التحليلي.

إختاري عين واحدة في الصورة المرفقة لتحديد شخصيتكِ.

العين رقم 1

أنتِ شخصية منفتحة وتحبين الناس، كما أنك تضعين في الاعتبار مشاعر الآخرين، ولكن من ناحية أخرى، تعتقدين أنّ كل من حولك أشخاص خيّرون، ويستحقون حبّكِ.

العين رقم 2

إنتِ شخصية بطبعها تهتم وتفكر كثيرًا، وهو ما يضعُ على كاهلك الكثير من المتاعب. ويرغب أي شخص في أنْ يصبحَ صديقك لإخلاصك وتفانيكِ.

العين رقم 3

شخصية متشائمة، وكثيرًا ما تنهار، وتميل إلى قضاء الكثير من الوقت في الشعور بالضغط من كل شيء، وتنظر دائمًا بقلق إلى المستقبل.

العين رقم 4

تجدين حلاً لكل مشكلة، وتؤمنين بمنطق “لا يوجد مشكلة”، ومن ناحية أخرى، أنتِ شخصية تهتم بالفلسفة، وتميلين للتفكير في كيفية تناغم جوانب الحياة المختلفة مع بعضها البعض.

العين رقم 5

شخصية متناقضة، فتارة هادئة وتارة أخرى متقلبة المزاج، ويجد من حولك صعوبة في قراءتكِ وفهمكِ.

العين رقم 6

إذا اخترتِ تلك العين، فأنتِ شخصية تهتم بالتفاصيل كثيرًا ولا شئ يستطيع الهرب من مهارات الرصد والفحص التي تتمتعين بها. أنتِ جيدة جدًا في تواصل مشاعرك وأفكارك، وفي نفس الوقت تفضلين الابتعاد عن الآخرين خوفًا من اكتشافهم لنقاط ضعفكِ.

العين رقم 7

شخصية نابضة بالحياة، وتحبين التعامل مع الآخرين بعفوية، وتعبيرين عن آرائك بطريقة واضحة وصريحة. وفي كثير من الأحيان تتصرفين دون تفكير.

العين رقم 8

تشتهرين بأصالتكِ، وتؤمنين بنفسكِ، وتعرفين ما الذي تريدينه في الحياة، وآراء الآخرين لا تهمّكِ. وعلى الجانب الآخر، لا تهتمين كثيرًا بمشاعر الآخرين، وتعبّرين عن أفكارك بوضوح دون تردّد.

العين رقم 9

تقرأين مشاعر وأفكار الآخرين، ويبدو العالم وكأنه كتاب مفتوح أمامك! ولأن مشاعر الآخرين مكشوفة أمامكِ، فأنتِ تفهمين البشر بشكل جيد.