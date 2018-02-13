وزير الحرس الوطني يزور أجنحة قطاعات وزارة الداخلية المشاركة في ” الجنادرية “

سعيد العجل(صدى):

زار صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني رئيس الهيئة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية ٣٢ ” أجنحة قطاعات وزارة الداخلية المشاركة في فعاليات المهرجان،حيث كان في استقباله، مدير الادارة العامة للعلاقات العامة بوزارة الداخلية العقيد فواز جميل الميمان

واستهل سموه وزير الحرس الوطني جولته بزيارة جناح المديرية العامة لحرس الحدود،مستمعاً لشرح عن أحدث ما وصلت إليه المديرية من تميز في إعداد للكوادر البشرية ونظم تقنية حديثة تستخدم في مجال حماية حدود الوطن البرية والبحرية ومنها الرادارات والمناظر الليلية ،إلى جانب الجهود الإنسانية في أعمال الإنقاذ والإرشاد.

وشملت جولة سموه مختلف أجنحة قطاعات وزارة الداخلية واطلع على عروض تعريفية عن الخدمات والإجراءات الأمنية المختلفة، والتقنيات المتطورة التي تسهم في تعزيز الأمن الوطني وحماية المواطنين والمقيمين.

يذكر ان أجنحة الوزارة المشاركة في المهرجان تشمل : المديرية العامة لحرس الحدود، كلية الملك فهد الأمنية، المديرية العامة للجوازات، وكالة الوزارة للأحوال المدنية، المركز الوطني للعمليات الأمنية، المديرية العامة للسجون، الإدارة العامة للمرور، القوات الخاصة لأمن الطرق، الإدارة العامة لدوريات الأمن، إدارة الملبوسات العسكرية، الإدارة العامة للخدمات الطبية بالأمن العام، وكالة الوزارة للشؤون العسكرية، الإدارة العامة لرعاية أسر الشهداء والمصابين، الإدارة العامة للمجاهدين، المديرية العامة لمكافحة المخدرات، شرطة منطقة الرياض، الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، أمن المنشآت.