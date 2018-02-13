Peter Rabbit يحقق 25 مليون دولار في شباك التذاكر المحلي‎ ‎

أماني الغامدي(صدى):

استمر الفيلم الكوميدي Peter Rabbit، في مواصلة نجاحه حيث حقق إيرادات بلغت 25 مليون دولار أمريكي في شباك التذاكر المحلى خلال أسبوع عرضه الأول، ذلك بعد عرضه في أكثر من 3,725 دور عرض سينمائي، منذ طرحه يوم الجمعة الموافق 9 فبراير عام 2018.

والفيلم ينتمي لفئة المغامرة والكوميديا، وهو من إنتاج استوديوهات سوني السينمائية، حيث بلغت تكلفة إنتاجه 50 مليون دولار.

وتدور قصة الفيلم في إطار من المغامرة حول أرنب يحاول التسلسل إلى حديقة مُزارع مملوءة بالخضراوات، وهى مقتبسة عن الحكاية الكلاسيكية للكاتب الشهير بياتريكس بوتر.

الفيلم من بطولة إليزابيث ديبيكى، مارجوت روبى، ديزى ريدلى، روز بيرن، دومنال جليسون، جيمس كوردن، وﺗﺄﻟﻴﻒ بياتريكس بوتر اقتباسًا عن قصته، وسيناريو وحوار روب ليبر، ومن ﺇﺧﺮاﺝ ويل جلوك.