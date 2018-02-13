الريال يبحث عن بديل لـ راموس وفاران

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر، عن سعي إدارة نادي ريال مدريد؛ لإيجاد بدائل للثنائي سيرخيو راموس ورفائئيل فاران؛ نظرًا لكثرة تعرضهما للإصابة وتراجع أداؤهم.

وقالت المصادر إن المالكي يفكر في الحصول على خدمات اللاعب البلجيكي توبي الديرفيريلد لاعب توتنهام ، خلال الصيف المقبل؛ لتدعيم خط الدفاع، حيث يجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن ،ومن المنتظر أن يغادر ” توبي ” توتنهام في صيف 2019 مقابل 30 مليون يورو، حيث يمتلك اهتمام كبير من قبل أندية مانشستر سيتي وتشيلسي .

وأشارت المصادر إلى أن الريال لايمانع في عقد صفقة بمبلغ أكبر من 30 مليون يورو؛ لكسرعقد اللاعب لاقناع أتلتيكو مدريد بالموافقة على رحيله في الصيف المقبل.