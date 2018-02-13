الفيلم الرومانسى Fifty Shades Freed يتربع على صدارة شباك التذاكر العالمي

أماني الغامدي(صدى):

نجح فيلم Fifty Shades Freed ، في التربع علي صدارة شباك التذاكر العالمي بعد أن حقق إيرادات بلغت 136 مليون دولار أمريكي خلال أسبوع عرضه الأول، وذلك بعد عرضه في أكثر من 3,768 دور عرض سينمائي حول العالم، منذ طرحه يوم الجمعة الموافق 9 فبراير 2018.

و الفيلم ينتمي لفئة الإثارة الرومانسية، وهو من إنتاج شركة الإنتاج الأمريكية يونيفيرسال، وبلغت تكلفة إنتاجه 55 مليون دولار.

الفيلم من بطولة أريل كيبيل، جايمى دورنان، داكوتا جونسون، تيلور هوشلين، ماكس مارتينى، ريتا أورا، ومن إعداد وتأليف نياول ليونارد، وايه ال جيمس اقتباسًا عن روايتها، ومن إخراج جايمس فولى

قصة الفيلم تدور في إطار من الإثارة والتشويق، بعد زواج كريستيان جراى و ” أناستازيا ” ، تعتقد ” آنا ” أنها اتخذت خطوة للأمام للوصول للاستقرار بعد أن أصبحت السيدة “جراى”، لكن التهديدات الجديدة يمكن أن تعرض نهايتها السعيدة للخطر بطرق غير متوقعة.