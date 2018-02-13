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فرص عمل بشركة ” بترو رابغ ” لإنتاج الوقود

فرص عمل بشركة ” بترو رابغ ” لإنتاج الوقود
فاطمة الملكي(صدى):

أعلنت شركة ” بترو رابغ ” للبتروكيماويات وإنتاج الوقود، عن حاجتها لعدد من الموظفين من الرجال، باختصاصات متنوعة ” إدارية وهندسية وفنية ” ، وذلك طبقاً للمسميات الوظيفية التالية:

Specialist Engineer Rotating Equipment – 170000MN
Reliability Engineer – 170000OG
PM Coordinator – 170000MZ
Maintenance Planner – 140000FC
Leader, Fire Inspection Group – 14000064
Lead Technician (Machine) – 150000H5
Lead Inspector – Vibration – 170000MT
Lead Inspector (Saudi National) – 170000NM
Inspector – Vibration – 170000MU
Inspector (Saudi National) – 170000NL

وأتاحت الشركة التقديم من قِبل الراغبين في العمل بهذه التخصصات الوظيفية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، والموضح في الرابط التالي: هنا .


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