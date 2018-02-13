تصفية: يجب التقدم بعقود الشراء للبنك العربي في مساهمة بـ ” القطيف “

عادل الحربي (صدى):

أعلنت لجنة المساهمات العقارية ” تصفية ” ، عن ضرورة التقدم لدى البنك العربي، بعقود الشراء، في مساهمة، شرق الخياطة بـ ” القطيف ” ، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ، اليوم الثلاثاء 27/5/1439هـ.

ونوهت ” تصفية ” اليوم، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، بأنه يجب زيارة الموقع الالكتروني، للبنك العربي الوطني، أو موقع اللجنة على الانترنت؛ لتعبئة النموذج الخاص بالمساهمة، ومن ثم التوجه إلى أي فرع من فروع البنك العربي الوطني مصطحبين ” إثبات الهوية – أصول العقود – رقم الحساب البنكي الآيبان ” ، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ أول إعلان؛ تمهيدًا لحصر مبالغ المساهمين.

كما أوضحت اللجنة، أن على المشترين في أرض المساهمة، التقدم بعقود الشراء، خلال 30 يوم، وفي حال عدم تقدمهم في المدة المحددة، فإن اللجنة تخلي مسئوليتها عن تلك العقود، وتصفي القطع المتبقية من أرض المساهمة.