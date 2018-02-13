74 % من مطالب المبتزين جنسية.. و ” مكة ” تتصدر قائمة البلاغات

علي القحطاني (صدى):

أعلنت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن إحصائيات وحدة مكافحة الجرائم المعلوماتية و وحدة جرائم الابتزاز والمساس بحرمة الحياة الخاصة عن العام 1437/1438هـ.

وأوضحت الهيئة أن وحدة مكافحة الجرائم المعلوماتية بالهيئة تلقت 7484 بلاغًا من أشخاص تعرضوا للمساس بحرمة حياتهم الخاصة من شخص أو أشخاص آخرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت أن وحدة مكافحة الابتزاز بالرئاسة تلقت أكثر من 1300 بلاغ عن التعرض للابتزاز، والتي تمثلت في حالات ابتزاز من رجل لامرأة، وابتزاز من رجل ضحيته رجل أو امرأة ضحيتها امرأة أخرى، أو امرأة ضحيتها رجل.

كما أشارت إلى أن 58% من ضحايا الابتزاز من الفتيات غير عزباء، و57% من طرق الابتزاز تكون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، و71% من المبتزين أعمارهم بين 21 و30 سنة، بالإضافة إلى أن 74% من مطالب المبتزين جنسية.

ولفتت إلى أن العاصمة المقدسة تصدرت قائمة البلاغات الواردة لوحدة مكافحة الابتزاز بالهيئة بـ390 بلاغ، تليها الرياض بـ366 بلاغ، والشرقية 206 بلاغ، وجازان 107 بلاغ، والمدينة المنورة 74 بلاغ، والقصيم 58 بلاغ، وحائل 32 بلاغ، وتبوك 29 بلاغ، والحدود الشمالية وعسير 15 بلاغ لكلًا منهما، ونجران 14 بلاغ، وجاءت في ذيل القائمة الجوف بـ6 بلاغات.

ونوه متحدث الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تركي الشلي، إلى أن دور الهيئة حدده رئيسها المسند بالتوعية بأخطار وتبعات جريمة الابتزاز وكيف تحدث، ومعالجة البلاغات من قبل الرئاسة، أو بالتعاون مع الجهات الأمنية ذات الاختصاص.