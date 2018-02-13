تحديث جديد من أيفون يتيح لك التأكد من حالة البطارية

نورة الشهري (صدى):

طرحت شركة أبل تحديث جديد من خلال برنامجها ” بيتا ” يحمل الرقم iOS 11.3، حيث يتيح هذا التحديث لمستخدمي هواتف أيفون ميزة التأكد من حالة البطارية، ومن المتوقع أن يتم الإفراج عن هذه الميزة كتحديث جديد يصل لجميع هواتف أيفون خلال الفترة القادمة.

ومع التحديث الجديد لنظام iOS 11.3 سوف تجد قسم جديد على صفحة إعدادات البطارية التي تفصّل لك صحة البطارية، حيث يمكنك عرض الصفحة من خلال الذهاب إلى الإعدادات ثم التوجه إلى البطارية، بعدها يجب عليك اختيار حالة البطارية بيتا، هناك سوف تشاهد صحة البطارية الحقيقة لهاتفك الـ أيفون، إضافة لذلك ستشاهد العوامل المؤثرة على حالة البطارية.

مع العلم أنه إذا حدث أي تقطيع في أداء الهاتف، يمكنك تعطيل الميزة الجديدة بكل بساطة، ومع ذلك إذا قام الـ أيفون الخاص بك بالإغلاق بشكل عشوائي فإن الميزة الجديدة تعمل بشكل تلقائي على تمكين نفسها لمنع إي إغلاق في المستقبل.