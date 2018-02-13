رجوى: الأزمات تحاوط الملالي من كافة الاتجاهات

طهران(صدى):

أكدت مريم رجوى، زعيمة المعارضة الإيرانية، أن سياسة نظام الملالي ترتكز على ممارسة القمع بحق المواطنين مع ترهيب منهجي، ومعارضة القوة البديلة، بالإضافة إلى توزيع الامتيازات من دخل الدولة بين العناصر والأجنحة الداخلية.

وأشارت إلى أن هذا النظام يرتكز كذلك على عرض الصفقات الاقتصادية المربحة على الشركات والحكومات الغربية للحفاظ على سياسة الاسترضاء، والدعاية الهادفة لتضخيم قدرتها، وأيضاً تصدير الإرهاب والتطرف إلى الشرق الأوسط، واللا مبالاة تجاه احتياجات الدولة.

وأوضحت أن المشاكل تحاوط نظام الملالي من كافة النواحي، لافتة إلى أن أهم تلك الأزمات هي: الانتفاضة الشعبية، والإفلاس الاقتصادي، والتورط في الحرب السورية واليمن وغيرها، وحرب الخلافة بين قياداته.