جامعة القصيم تنفي قيامها بـ ” إنعاش الصحوة “

سالم المطيري(صدى):

نفت جامعة القصيم، أمس الأثنين، قيامها بإنعاش ” الصحوة ” من خلال المؤتمر العلمي التي تنوي إقامته الأسبوع الجاري، وذلك بعد اتهامات وَجهت إليها بشأن هذا المؤتمر، مؤكدة على أن المؤتمر يفند فكرة ” الصحوة ” وما يتعلق بها من أفكار، مثل إقامة الخلافة الإسلامية وغيرها.

حيث وجه عددًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الاتهامات للجامعة، بأنها تحاول ” إنعاش الصحوة ” ، وذلك بعد إعلانها الأحد الماضي، عن إقامة مؤتمر علمي يهدف إلى الكشف عن الإشكالات الفكرية في خطاب الصحوة، والبحث في أسباب ضعف منهج التوسط والاعتدال لدى هذا الفكر.

فيما وصف المتحدث الرسمي باسم الجامعة، فهد بن نومة، كل من يوجه للجامعة هذه الاتهامات بـ ” الأحمق ” ، مشيراً للعديد من الانتقادات التي وُجهت للجامعة من قِبل بعض المتشددين وأرباب الفكر الصحوي.