” شرطة الباحة ” تكشف تفاصيل مقتل شاب بـ ” غامد الزناد “

إبراهيم الزهراني(صدى):

صرحت شرطة الباحة، تفاصيل مقتل شاب في ” غامد الزناد ” ، أمس الإثنين، حيث ذكر المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة، العقيد صالح سعد طراد، بأنه عند الساعة الرابعة والنصف، من عصر أمس، تلقت غرفة العمليات بشرطة ” غامد الزناد ” ، اتصالاً هاتفياً من مستشفى المخواة العام، يفيد بأن لديهم شخصاً مصاباً بطلق ناري، في منطقة الصدر.

وتم الانتقال للمستشفى، ووجد حدث في العقد الثاني من العمر، يدرس بالمرحلة الثانوية، قد تعرض لطلق ناري، بالجهة اليسرى من الصدر أدى لوفاته، وبإجراءات التحقيقات الأولية، مع والده أكد بأن إصابة ابنه، تعود منه إليه، ولا يتهم أحداً في ذلك، موضحاً أنهم حاولوا إسعافه، إلا أن قدر الله قد نفذ.

ومن الجدير بالذكر، أن التقرير الأولي للطبيب الشرعي، لم يُشِر لوجود أي آثار عنف أو مقاومة على جسد المتوفي.

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