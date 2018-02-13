تعليقات واسعة على طريقة احتفال ” صلاح ” بأهدافه
لفتت طريقة احتفال نجم ليفربول المصري محمد صلاح، بإحرازه للأهداف، نظر العديد من محبيه وجماهيره بالدوري الأنجليزي.
وتعود اللاعب المصري أن يحتفل عند تسجيل الأهداف بالسجود، كما هي عادة اللاعبين المسلمين حول العالم.
وحظى سجود صلاح بتعليقات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وعلى رأسها تويتر، بين مشجعي ليفربول.
منشار[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 50 دقيقة
أبو مكَة يستاهل كل خير، هو خير ممثل للمصريين و للعرب و للمسلمين.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 8574 ] نشر منذ 36 دقيقة
بصراحة اللاعب الرائع محمد صلاح ابدع في الدوري الانقليزي
الله يوفقه