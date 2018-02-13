تعليقات واسعة على طريقة احتفال ” صلاح ” بأهدافه

ماجد محمد(صدى):

لفتت طريقة احتفال نجم ليفربول المصري محمد صلاح، بإحرازه للأهداف، نظر العديد من محبيه وجماهيره بالدوري الأنجليزي.

وتعود اللاعب المصري أن يحتفل عند تسجيل الأهداف بالسجود، كما هي عادة اللاعبين المسلمين حول العالم.

وحظى سجود صلاح بتعليقات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وعلى رأسها تويتر، بين مشجعي ليفربول.