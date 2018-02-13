بالفيديو.. مذيعة العربية تمازح زميلها على الهواء وسرعة بديهة تنقذ الموقف

عادل الحربي (صدى):

مازحت مذيعة قناة العربية مراسله القناة خالد العمري على الهواء مباشرة، خلال تغطية قام بها من أمام فندق ” الرتز كارلتون ” بعد إعادة فتح أبوابه أمام النزلاء أمس الأحد.

وبدأت المذيعة توجيه سؤال لمراسل القناة لتستفسر عن دخوله الفندق أم مازال خائفاً، ليجيبها المراسل بسرعة بديهة عالية بأن لا احد يخاف من دخول الريتز سوى الفاسد.

يأتي ذلك في الوقت الذي يشهد فيه الفندق اهتماما كبيرا من الصحافة والزوار الذين حرصوا على التقاط صور تذكارية والسير في مرافقه او استئجار غرفة، بعد ان اغلق لمدة 3 اشهر على خلفية تخصيصه من قبل النيابة العامة للتحقيق مع المتهمين بالفساد

وذكر إدارة الفندق ان الفندق عاد للعمل بشكل طبيعي ولم يبد أي تغيير على اسعاره سوى لوحة توضح البدء في اضافة القيمة المضافة بناء على القوانين الجديدة المعممة على كافة القطاعات التجارية.