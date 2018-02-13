قبل مواجهة العين.. الهلال يحفز جماهيره بطريقته الخاصة

نواف السالم(صدى):

نشر نادي الهلال، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” فيديو تحفيزي لجماهير الزعيم، قبل مواجهة العين الإماراتي المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء في إطار دوري أبطال أسيا.

واحتوى الفيديو على منظرًا لملعب جامعة الملك سعود من الأعلى، حيث تعد مباراة اليوم هي الأولى للهلال على ملعبه الجديد.

وعلق “الهلال” على الفيديو المنشور قائلًا: ” هل يوجد أجمل من هذا المنظر”؟، داعيًا الجماهير إلى تشجيع اللاعبين في لقاء اليوم بكثافة.

وتابع في تغريدة أخرى: “التأثير الإيجابي في الهتاف لنجوم الزعيم وتحفيزهم هو ما يحتاجونه.. قرب المعشّب الأخضر يمنح هلالنا قوة أكبر. بانتظار دعمكم الإيجابي كعادتكم- يا زعماء”.