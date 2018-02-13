تحديث جديد لإنستجرام يكشف من التقط ” سكرين شوت ” لمنشوراتك

واشنطن(صدى):

أكدت مصادر أن تطبيق التواصل الاجتماعي المخصص للصور ” إنستجرام ” ، يجهز تحديثاً جديداً يشهد تغييرات جذرية في طريقة عمل الموقع.

حيث أن التحديث الجديد سيخبر كافة مستخدميه بمن يقوم بعمل ” سكرين شوت ” لأي منشورات أو صور أو قصص.

فكان كثير من المستخدمين يلتقطون صور القصص والمنشورات بصورة سرية عن طريق ” سكرين شوت ” ويُعيدون نشرها على حساباتهم.

ولكن التحديث الأخير من ” إنستجرام ” سيمكن كافة مستخدميه من معرفة مَن التقط ” سكرين شوت ” لمنشوراته، وذلك عن طريق رمز ” شمس ” مرفق به اسم الشخص ملتقط السكرين شوت في قسم جديد أطلقت عليه ” قائمة من شاهد القصص ” ، الذي يكشف قائمة المتابعين ويفصل داخلها من التقط منهم سكرين شوت.

وفي الوقت ذاته، سيصل تحذير لأي مستخدم يلتقط ” سكرين شوت ” أو يسجل عن طريق ” سكرين ريكوردنج ” ، بأنه سيتم إخطار صاحب القصص أو المنشورات بأنك التقطت ” سكرين شوت ” لمنشوراته.