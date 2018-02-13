” تعليم الرياض ” تعلن عن مبادرة لحصر الأميين والأميات

حمود العنزي(صدى):

كشفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، عن مبادرتها الهادفة، إلى حصر الأميين والأميّات في منطقة الرياض، والتي تأتي في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030م، من خلال مبادرات التحول الوطني 2020، المتضمن مبادرة التعلم مدى الحياة ” استدامة ” .

وفي هذا السياق، قال مدير عام تعليم الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي، أن هذه المبادرة، تأتي تنفيذًا للخطة الإجرائية، لمشروع العقد العربي لمحو الأمية ” 2015 – 2024 م ” ؛ الذي يهدف للقضاء على الأمية في جميع أنحاء الوطن العربي، وتزامنًا مع اليوم العربي لمحو الأمية، الموافق 8 يناير 2018م، والذي تم الاحتفاء به في المدارس، خلال الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الثاني.

كما أشار ” الوهيبي ” إلى أهمية تضافر الجهود، وتفعيل مشاركة الجهات، ذات العلاقة من خلال الشراكة المجتمعية؛ تحقيقاً للنتائج المرجوة في محاربة الأمية والقضاء عليها، بحلول 2022م /1444هــ وإعلان منطقة الرياض بلا أمية.

ومن الجدير بالذكر، أنه تم إطلاق رابط، لحصر الأميين والأميات، في منطقة الرياض؛ بهدف الوصول لأماكن تواجد الفئات المستهدفة، وتقديم البرامج المناسبة لهم داعيًا إلى نشر الرابط الخاص بالتسجيل: هنا .