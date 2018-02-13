وزيرا الخارجية الكويتي والأمريكي يؤكدان أهمية مواصلة الدعم لاستمرار الحرب ضد ” داعش “

خالد الظفيري(صدى):

قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، إن الجميع يدرك حجم الجهود الكبيرة التي بذلها العراق والدول الأعضاء في التحالف الدولي، في حربهم ضد تنظيم داعش الإرهابي.

جاء ذلك في كلمته الافتتاحية لأعمال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، الذي بدء اليوم على هامش أعمال مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق، بمشاركة دولية واسعة تتمثل بحضور 74 عضوًا من الدول والمنظمات الدولية المساندة للتحالف.

وذكر وزير خارجية دولة الكويت، أن استضافة الكويت لهذا الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي، يأتي لضمان استباب الأمن والاستقرار ووحدة العراق واستقلاله وسيادته على أراضيه وتهيئة الظروف الملائمة للبدء بعملية إعادة الإعمار والبناء فيه.

وبين الشيخ صباح الخالد، أن الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش الذي يعقد لأول مره بعد تحرير الأراضي العراقية من قبضة ذلك التنظيم، يعكس مدى إلتزام الدول الأعضاء الثابت المستمر بأهداف التحالف الدولي ضد داعش، وتحقيق التعاون والتنسيق بين كافة الدول الأعضاء لمكافحة الإرهاب.

من جانبه، أعلن وزير الخاريجة الأمريكي ريكس تيلرسون، عن تعهد بلاده بتقديم مبلغ 200 مليون دولار أمريكي لدعم جهود التحالف الدولي ضد التنظيم الإرهابي في سوريا.

وقال تيلرسون في كلمته أثناء افتتاح أعمال الاجتماع الوزاري، إن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، نجح بتحرير نسبة 98 في المئة من الأراضي العراقية فيما تمكن العديد من النازيحن من العودة إلى ديارهم.

وأضاف، أن داعش لا يزال يشكل تهديدًا على المنطقة رغم تحرير الأراضي العراقية من قبضته، داعيًا إلى استمرار جهود التحالف لضمان عدم عودة التنظيم إلى العراق وسوريا.

وشدد تيلرسون في هذا الصدد، على ضرورة تقديم التمويل اللأزم للعراق وسوريا لضمان عدم عودة عناصر تنظيم داعش إليهما.