المعلم نورٌ ساطع

يعتقد البعض أن مهنة التعليم هي عملية تنظيم للمعرفة وتلقينها للمتعلم، ولكنها في الحقيقة لا تقتصر على ذلك فالتعليم مهنة سامية ورسالة عالية الشأن رفيعة المنزلة لذلك كان دور المعلم في المجتمع عظيما، فعلى سواعده تبنى العقول وتتهذب الطباع ويستقيم السلوك وتتقدم الحضارات. ولا يمكن للمجتمعات أن تستغني عن المعلم فلولا المعلم لم يكن المهندس ولا الطبيب ولم تكن باقي المهن. فحق لكل معلم أن يفخر وكيف لا ؟! وقدوتنا محمد صل الله عليه وسلم والأنبياء من قبله كانوا معلمين الناس الخير.

ثم بعد ذلك كله يأتي في زماننا هذا من يسيء للتعليم ويستصغر المعلم ويقلل من شأنه ويطعن في عمله بكلمات فد تعلم حروفها من المعلم ولولا المعلم لم يتقن كتابتها ( أنه نكران الجميل عينه !).

أن المعلم نورا ساطعا يضيء الطريق للآخرين ويجب على كل شخص أحترامه وتقديره والتواضع له فالتواضع للمعلم عزة ورفعة.