4 ملايين وحدة سكنية تحتاج للتفعيل عبر ” إيجار “

عادل الحربي (صدى):

أعلن وزير الإسكان ماجد الحقيل، عن وجود أكثر من 4 ملايين وحدة سكنية وتجارية واقتصادية تحتاج للتفعيل والتنظيم عبر شبكة ” إيجار ” الإلكترونية.

وأوضح ” الحقيل ” خلال مؤتمر إطلاق شبكة ” إيجار ” بمقر وكالة الأنباء ” واس ” بالرياض، أمس الاثنين، أن هذه الشبكة إحدى المبادرات التي أطلقتها وزارة الإسكان بهدف تنظيم القطاع العقاري، ومنها قطاع الإيجار، مؤكدًا أن الوزارة وضعت خلال الأعوام الماضية العديد من الخطط لتنظيم القطاع بشكل كامل.

وكانت الوزارة أطلقت أمس الاثنين، الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار ” إيجار ” ، بالتعاون مع وزارات الداخلية والاتصالات والعدل.

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