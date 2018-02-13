أمانة الرياض تضبط 22 عاملا مخالفا خلال حملة على 3 أحياء

عادل الحربي(صدى):

ضبطت أمانة منطقة الرياض، 22 عاملاً مخالفاً يعملون لحسابهم الخاص بما يتعارض مع الأنظمة، خلال حملة على أحياء البطحاء والفيصلية والحلة.

وقالت أمانة الرياض في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” ضبطت أمانة منطقة الرياض ممثلة بإدارة الراحة والسلامة وبمساندة من الجهات الأمنية 22 عاملاً مخالفًا يعملون لحسابهم الخاص بما يتعارض مع الأنظمة، وشملت الحملة أحياء البطحاء والفيصلية والحلة، وتؤكد الأمانة استمرار حملاتها لمكافحة البيع الجائل المشوه لجمال المدينة والمهدد لسلامة السكان “.