فصل مسؤول بريطاني أساء لمسلمة ووصفها بالشريرة

لندن(صدى):

فصلت السلطات البريطانية ، مسئول بهيئة للكشافة في بريطانيا من منصبه لمهاجمته مسلمة ترتدي النقاب ظهرت في إحدى مجلات الكشافة، حين شبهها بشخصية شريرة في سلسلة أفلام حرب النجوم، بل قال إن السيدة التي عرفت فقط باسم زينب، ستخيف الأطفال والحيوانات بارتدائها النقاب.

وأرسل مسئول الكشافة المفصول بريان ووكر 63 عامًا بهذا المضمون في رسالة بالبريد الإلكتروني لإحدى المجلات البريطانية ليهاجم السيدة المسلمة، وشبهها بخيمة شخصية دارث فيدر وهو شخصية شريرة في سلسلة أفلام الخيال “حرب النجوم”.

وقال ووكر: من يمارس رياضة التجديف بقوارب الكانو لا يرتدي مثل هذا لأنهم على الأرجح سيغرقون بارتداء خيمة دارث فيدر .

ومنذ ذلك الحين فصل ووكر من عمله كمساعد لقائد الكشافة لانتهاكه بعض القيم الأساسية للكشافة مثل النزاهة والاحترام والرعاية والتعاون.