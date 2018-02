أمازون تعلن عن الرائعة الدرامية Mozart in The Jungle

نورة الشهري(صدى):

أعلنت شبكة ” أمازون ” التليفزيونية ” ، عن موعد عرض رابع مواسم مسلسلها الكوميدي ” Mozart in The Jungle ” بطولة النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي، و المقرر عرضه يوم الجمعة الموافق 16 فبراير 2018.

و المسلسل ينتمي لفئة الكوميديا والدراما، وهو مبنى على القصة القصيرة Mozart in the Jungle: Sex, Drugs, and Classical Music للكاتبة بلير تيندال التى صدرت عام 2005.

وتحكى عن قصة موسيقى المهنية في نيويورك، والتي امتزجت فيه الموسيقى والكوميديا بشكل فريد، ، وهو من إعداد وتأليف الثنائي رومان كوبولا وجايسون شوارتزمان، وإخراج أليكس تيمبرس.

حيث تم عرضه على شبكة ” أمازون ” في 23 ديسمبر عام 2014، ويشارك فى بطولته عدد من النجوم أبرزهم، مونيكا بيلوتشى، لولا كيرك، سافرون بوروز، برناديت بيترز، بيتر فاك، هانا دان، مالكولم ماكدويل، جايل جارسيا برنال.

قصة المسلسل تدور في إطار كوميدي درامي حول الحياة الصاخبة وأسرار صناعة الموسيقى الكلاسيكية والعلاقات التي تحكمها المخدرات والجنس والتي تخفيها كواليس المسرح حينما يجسد المسلسل قصة المايسترو رودريجو، الذي يقود أوركسترا نيويورك لكن بأسلوبه المختلف والغير تقليدي والذي يحتاج من الجميع الكثير من الجهد للتأقلم عليه.