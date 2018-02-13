محمد نور: عودة قوية لعميد آسيا برئاسة المقيرن

ماجد محمد(صدى):

أعرب محمد نور اللاعب المعتزل، عن سعادته وتفاؤله بتولي نواف المقيرن رئاسة نادي الاتحاد.

وعلق ” نور ” على قرار الهيئة العامة للرياضة بتولي المقيرن رئاسة الاتحاد بداية من الموسم المقبل، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا: ” متفائل بعودة قوية لعميد آسيا.. ولي أسبابي احفظوها ستذكرونها بمشيئة الله “.

وتابع تغريدته: ” اختيار الأخ والصديق الأستاذ نواف المقيرن لرئاسة نادي الاتحاد قرار موفق، الرجل المناسب في المكان المناسب.. شكرًا معالي المستشار تركي آل الشيخ.. الاتحاد باهتمامكم يمضي للأمام ويتجه لإعادة الأمجاد بإذن الله “.

واستكمل: ” نواف المقيرن أعرف جيدًا عشقه للعميد وطموحاته الكبيرة ليكون الاتحاد في القمة.. مبروك رئاستك لعميد الأندية السعودية.. أنت جدير بها وتهنئة لكل الاتحاديين برئيس جاء ليصنع الفرح ويعيد البهجة لمدرج الذهب “.