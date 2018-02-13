” النمر ” يوضح علاقة الانفعال اليومي بحدوث نزيف المخ
نفى استشاري امراض القلب، الدكتور خالد النمر، اليوم الثلاثاء، تسبب الانفعال اليومي في حدوث نزيف المخ.
وورد تساؤل للنمر من أحد متابعيه عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” قائلًا: ” أحيانا اعصب داخل المدرسه مع الطلاب هل هذا يسبب نزيف في المخ؟ “.
وقال ” النمر ” : ” :الانفعال اليومي في الغالبيه العظمى لايسبب ماذكرت…ولكنه يضر صحتك النفسيه والجسديه على المدى البعيد.. وقد أوصانا من لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام بقوله: ” لا تغضب “.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 42722 ] نشر منذ 2 ساعتين
احسنت الرد يادكتور بارك الله فيك ,,
,, على رسولنا الكريم وعلى آله وصحبه افضل الصلاة والسلام ,,