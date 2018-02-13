” النمر ” يوضح علاقة الانفعال اليومي بحدوث نزيف المخ

أماني الغامدي(صدى):

نفى استشاري امراض القلب، الدكتور خالد النمر، اليوم الثلاثاء، تسبب الانفعال اليومي في حدوث نزيف المخ.

وورد تساؤل للنمر من أحد متابعيه عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” قائلًا: ” أحيانا اعصب داخل المدرسه مع الطلاب هل هذا يسبب نزيف في المخ؟ “.

وقال ” النمر ” : ” :الانفعال اليومي في الغالبيه العظمى لايسبب ماذكرت…ولكنه يضر صحتك النفسيه والجسديه على المدى البعيد.. وقد أوصانا من لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام بقوله: ” لا تغضب “.