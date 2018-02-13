العيسى: مبادرة ” ريادي ” تنمي مهارات سوق العمل لدى الطلاب

علي القحطاني (صدى):

صرح الدكتور أحمد العيسى، وزير التعليم، بأن مبادرة ” ريادي ” للتثقيف بريادة الأعمال والاستثمار، التي أطلقت أمس الأثنين، تسلط ضوئها على توفير الفرص، وذلك من خلال بناء منظومة تعليمية مرتبطة بحاجات سوق العمل.

وأكد ” العيسى ” ، أن المبادرة تسعى أيضَا لتنمية الفرص لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة كرافد مهم وحيوي للاقتصاد، بالإضافة لتكوين منظومة استراتيجية متكاملة لتثقيف النشء من الطلاب والطالبات بمهارات سوق العمل، وكذلك تحفيزهم على الدخول في عالم الأعمال في المستقبل.

يذكر أن مبادرة ” ريادي ” ، كان قد تم تدشينها أمس الإثنين، وذلك في إطار سعي وزارة ” الصحة ” ، لتجويد مُخرجات التعليم لتتواكب مع رؤية المملكة 2030.