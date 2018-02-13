أوربيون بجولات سياحية بمنطقة ” نجران “

راشد آل شريه(صدى):

قام فريق من السياح الأوربييون، الأماكن الأثرية والتاريخية بمنطقة نجران، بزيارة الفريق الأوروبي مواقع ” آبار ” حمى والكوكب، وقارة والقصر التاريخي والكثبان الرملية، شرق مدينة ” نجران ” .

وذكر مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بمنطقة ” نجران ” ، صالح بن محمد آل مريح، أن أحد مكاتب الرحلات السياحية المعتمدة، من قبل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، قام بتنظيم رحلة سياحة، لفريق من السياح الأروبيين؛ لزيارة بعض الإماكن الأثرية والتاريخية بمنطقة ” نجران ” .

وأوضح الفريق الأروبي، قام بزيارة قصر الإمارة التاريخي، بالوسط التاريخي بحي ” أبا السعود ” ، بمدينة نجران، ثم قام بزيارة مواقع حمى والكوكب، وقارة والكثبان الرملية شرق المنطقة، كما رافق الفريق الزائر المرشد السياحي، محمد ال مستنير، المرخص من قبل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، حيث قام بتقديم شرحًا مفصلًا عن تلك الأماكن الاثرية والتاريخية.